Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes el desembolso del quinto tramo del préstamo para la Argentina por 5.400 millones de dólares, el gobierno nacional informó cómo se gastaron los 18.400 millones que llegaron al país en diciembre y en junio pasados.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio a conocer qué pasó con los 7.600 millones de dólares que desembolsó el Fondo el 21 de diciembre de 2018 y los 10.800 millones que transfirió el pasado 9 de abril.

Según publicó Clarín, el Tesoro vendió US$ 3.000 millones a través de las subastas diarias de US$ 60 millones que realiza el Banco Central a su nombre.

A ese monto se suman otros US$ 1.500 millones que se vendieron directamente al Central (US$ 1.100 transferidos el 28 de diciembre, US$ 200 millones el 21 de junio y otros US$ 200 millones el 24 de ese mismo mes). O sea, cambió US$ 4.500 millones en pesos, y le quedaron US$ 13.900 millones de dólares.

Con esos US$ 4.500 millones cambiados en pesos, pagó intereses (equivalentes a US$ 1.900 millones) y canceló capital con privados (por US$ 2.524 millones), siempre en pesos. Y hubo un remanente de US$ 76 millones en moneda local.

De los US$ 13.900 millones que le quedaron después de vender los dólares al Central, gastó US$ 12.658 millones. Se fueron US$ 4.923 millones en intereses y US$ 7.736 millones en capital (no incluye ni Letes ni Lecaps), de los cuales US$ 1.502 millones fueron a organismos financieros internacionales (IFIS) y el resto a privados. El saldo es de US$ 1.242 millones.

En resumen: de los US$ 18.400 millones iniciales, se usaron US$ 17.082 millones y aún quedan US$ 1.318 millones en las arcas del gobierno de Mauricio Macri, siempre según informó Clarín.

El impacto medido en el PBI

Para el ministro Dujovne, el dinero que llegó del FMI que no es más deuda sino un "reemplazo" de pasivos por deuda con un organismo financiero a una tasa más baja lo cual "mejora la sustentabilidad de la deuda".

Sin embargo, según un informe divulgado por la consultora Ecolatina el gobierno al cambiar deuda en pesos con organismos públicos por deuda en dólares con acreedores privados multiplicó el peso de la deuda medido en porcentajes del Producto Bruto Interno (PBI).

Al cierre del primer trimestre de 2019, la deuda pública aumentó al 88,5% del PBI. Por esos cambios, a pesar de que el stock de deuda creció sólo 3,5% en dólares en 2018, el salto de más de 100% del tipo de cambio (la devaluación) disparó el impacto de los pasivos comparados con la producción nacional y la capacidad de pago.

Quinto pago y 44.100 millones acumulados

El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó este viernes la cuarta revisión de la evolución de la economía Argentina en la que se destacó el cumplimiento de las metas y aprobó el desembolso del quinto tramo del préstamo para la Argentina por US$ 5.400 millones, informó el organismo tras la reunión del Board.

"El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy la cuarta revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By a 36 meses aprobado el 20 de junio de 2018. La conclusión de la revisión permite a las autoridades girar DEG, 3.900 millones (aproximadamente, USD 5.400 millones), lo cual eleva los desembolsos totales desde junio de 2018 a DEG 31.900 millones (aproximadamente, USD 44.100 millones)", comunicó el FMI.

Además Lipton afirmó que “el gobierno argentino ha demostrado constantemente su compromiso con la disciplina fiscal y ha superado ampliamente las metas fiscales fijadas para marzo y junio. Las autoridades han solicitado al FMI que apoye el aumento de la meta del balance primario correspondiente a fines de septiembre, como una señal de su prioridad para garantizar que la relación deuda/PIB se sitúe de manera decisiva en una trayectoria descendente", informó Télam.