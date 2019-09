Roger Federer no se rinde. No está en su ADN. El suizo, que cayó inesperadamente en cuartos de final del Abierto de EE.UU. ante el búlgaro Grigor Dimitrov, número 78 del mundo, admitió estar decepcionado por su derrota en un disputado partido a cinco sets, pero aseguró que se recuperará del golpe.

"Estoy decepcionado ahora pero me volveré a levantar", dijo Federer en ueda de prensa poco después del encuentro, que se alargó más de 3 horas.

"Estaba listo para llegar y hacerlo lo mejor posible pero no fue suficiente", agregó el tenista, que dijo sentir que "estaba jugando bien después de dos complicados inicios", en referencia a los dos encuentros de este Grand Slam en los que perdió el set inicial.

Roger tiene 38 años, pero sigue buscando su mejor versión. (EFE)



Aunque no ha llegado a semifinales del torneo, Federer aseguró en unas escuetas declaraciones que "ha sido una buena temporada".

En cuanto a su estado físico, dijo sentirse bien, pese a que antes del quinto set necesitó recibir asistencia médica por problemas en la zona superior de la espalda y el cuello.

"Este es el momento de Grigor y no de mi cuerpo", declaró el suizo para restarle importancia a una posible lesión.

Sobre el juego del búlgaro, Federer alabó su juego desde el fondo de la pista, y dijo que posee "un arsenal para hacer todo tipo de cosas". "Jugó bien", sentenció.