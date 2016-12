Advíncula se despidió de Newell's: los refuerzos que suenan

Para reemplazar a Advíncula, Osella tiene a Franco Escobar –al que consideró central tirado a la derecha–. No obstante, a la comisión directiva acercaron el nombre de Renzo Saravia, joven de 23 años, lateral de Belgrano de Córdoba. Desde su debut, en la temporada 2012/13, disputó 55 partidos.

En lugar de Mateo suena Jacobo Mansilla, de 27 años, que quedará libre de Olimpo a finales de este año. No es éste el volante con las mismas características de "Pomelo" –para Diego Osella el más parecido es Juan Ignacio Sills–, ya que puede desempeñarse por la banda izquierda, como volante central o interno.

No es un adiós es un hasta pronto gracias x las muestras de cariño los llevaré siempre en mi corazón ��⚫ pic.twitter.com/DryPSEEQlg

El lateral Luis Advíncula se despidió de Newell's. Agradeció "las muestras de cariño" y señaló que no se trata de "un adiós" sino de un "hasta pronto". Por su parte, la dirigencia leprosa busca dos refuerzos: uno para reemplazar a Diego Mateo y otro en lugar del peruano.

