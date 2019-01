Aguerre: "Me gustaría que Newell's entrara a una copa"

Alan Aguerre ya es un indiscutido en Newell's. A fuerza de buenos rendimientos, se ganó el corazón de los hinchas. Y ahora está enfocado en un objetivo principal y otro que le agrega personalmente: entrar a una copa internacional.

"Quedan 9 fechas de este torneo y trataremos de engrosar el promedio. Pero mi objetivo personal es que Newell's pueda entrar a una copa. Se nos viene un partido importante con Unión, que está arriba cuatro puntos", comentó. El Tatengue es hoy el último en entrar a la Sudamericana.





Alan llegó desde Vélez y rápidamente se ganó el arco.



Consultado sobre su presente, el ex Vélez apuntó: "Siempre confié y confío en mis condiciones, me tengo mucha fe. Por suerte pude agarrar el arco rápido y mantenerme, que no es fácil en el fútboil argentino".

Sobre lo hecho ante Boca, expresó: "Hicimos un gran partido, aunque hubiera sido lindo cerrarlo con victoria. Pero es un rival complicado, con jerarquía. Nos quedamos con un sabor amargo, porque hicimos todo para ganar, pero no se pudo".

Según Alan, si siguen en este camino, las victorias llegarán: "En este torneo nos costó mucho ganar de visitantes. Si podemos mantener esto que hicimos contra Boca, seguramente tendremos buenos resultados".

Insaurralde y Roa





Insaurralde jugó en Quilmes. Viene de América de México.

Mientras se espera que este miércoles, el delantero procedente de América de México, Cristian Insaurralde, se transforme en el quinto refuerzo leproso, en Colombia el volante Juan Manuel Roa aguarda la señal para viajar a Rosario. Lo que tiene que pasar es que Newell's se desprenda de un extranjero para poder contar con el cupo de foráneo.