Apareció Ruben y Central volvió a ponerse en ventaja ante Temperley

El objetivo de Temperley es la permanencia en Primera División y, de momento, no lo consigue porque ocupa uno de los cuatro puestos de descenso.

Una vez en desventaja, el local llevó peligro al arco del Ruso Rodríguez. Marcos Figueroa, Mauro Guevgeozián y Cristian Chimino fueron quienes tuvieron las oportunidades a través de pelotas paradas y contraataques. Sin embargo, la ventaja del Canalla no corrió riesgos.

La polémica no se hizo esperar. A los 20 minutos, Federico "Pachi" Carrizo recibió adentro del área rival una habilitación de Teo Gutiérrez, enganchó frente a un defensor y luego cayó. Silvio Trucco no cobró esa supuesta infracción al entender que el volante auriazul simuló la falta, por lo que el Gasolero se fue de contra, que después fue cortada por Martínez en la mitad del campo de juego, lo que le valió una amonestación.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo