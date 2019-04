Árbitro insensible: echó a un jugador que festejó un gol con la bandera de Malvinas

Una situación increíble sucedió en una liga regional de Río Negro, cuando un árbitro expulsó a un jugador que festejó un gol con la bandera de Malvinas. Presionado por los futbolistas locales, el juez le mostró la segunda amarilla al goleador: “El reglamento me ampara”, dijo luego. La “víctima” de la tarjeta roja aseguró que “lo único que quería hacer es homenajear a nuestros soldados”.

Roberto Muñoz es defensor en el club Maracacinho, que disputa la Liga Deportiva Confluencia de Río Negro, a la que ascendieron recientemente.

#INDIGNACIÓN | METIÓ UN GOL, FESTEJÓ CON UNA BANDERA DE MALVINAS Y FUE EXPULSADO



El video publicado por La Mañana de Neuquén captó el repudio en redes sociales. Roberto Muñoz se mostró molesto por haber sido expulsado en un partido de la Liga Deportiva Confluencia de Neuquén. pic.twitter.com/3Spb6Tpxib — EFE CINCO NOTICIAS (@f5noticiasok) 1 de abril de 2019

Motorizado por la fecha en la que se recuerda a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, el “Perro” –así le dicen- marcó un tanto de penal y no dudé en ir a buscar una bandera argentina con la figura de las islas en el centro.

En ese momento los jugadores de Fernández de Oro, equipo que hacía de local, se le fueron encima al árbitro, recordando que el defensor tenía amarilla. Le pidieron la segunda amonestación y la roja, y el árbitro Maximiliano Benito cedió ante la presión.

En charla con el diario deportivo Olé, Muñoz contó: “Apenas agarré la bandera, los jugadores rivales fueron corriendo a quejarse con el juez y, como nosotros somos un equipo chico y jugábamos de visitante, se dejó presionar por la gente y me mostró la segunda tarjeta”.

Además, contó que le pidió al árbitro que “actúe con el corazón” para evitar ser expulsado pero el juez no hizo caso: “Intentó darme explicaciones, dijo que el reglamento lo amparaba. Pero no debería haberme expulsado, es una fecha histórica y lo mínimo que podemos hacer es recordar y no olvidar a los soldados. Es lo que se merecen”, confió el veterano zaguero de 40 años.

Luego de la polémica decisión del árbitro Benito, algunos de los Veteranos de Malvinas criticaron públicamente la decisión de este juez.