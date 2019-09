En el predio de Rosario Central denominado Caribe Canalla, la selección argentina de fútbol playa inició con victoria la Liga Sudamericana: 10 a 3 ante Bolivia. También ganó Brasil, el otro candidato a quedarse con el certamen, 7 a 3 a Perú.

El torneo se juega en el marco del programa Evolución de la Dirección de Desarrollo y se divide en dos zonas: norte y sur. La Zona Sur, que se disputa en nuestra ciudad, está integrada por Bolivia, Brasil, Perú, Argentina y Chile, que quedó libre.

Argentina le ganó a Bolivia y hoy va por Chile.



Cada asociación participa con sus selecciones mayor y Sub 20 y el ganador de la Zona Sur se enfrentará con el ganador de la Zona Norte por el título de la edición 2019 del torneo.

En los cotejos de la división juvenil, Brasil le ganó 6-2 a Perú y Argentina 7 a 5 a Bolivia.

La actividad seguirá este jueves con Bolivia vs. Brasil (a las 11.30 la sub 20 y a las 13 las selecciones mayores) y con el cruce entre Argentina y Chile (15 horas la Sub 20 y 16.30 la Mayor).

Según informó la dirigencia de Rosario Central, el ingreso es a cambio de un alimento no perecedero y los socios no podrán acceder a la tienda oficial ni utilizar normalmente las instalaciones hasta el mismo domingo.

Brasil celebró el éxito ante los peruanos.