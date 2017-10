Argentina, con plantel completo en Ezeiza

El astro rosarino Lionel Messi, acompañado por su compañero en el Barcelona Javier Mascherano, llegó este martes al país desde España para sumarse a los entrenamientos del seleccionado argentino que el jueves próximo jugará ante Perú, en el estadio de Boca por las Eliminatorias Sudamericanas.



También llegaron hoy desde Rusia, Emiliano Rigoni, Emanuel Mamanna y Leandro Paredes, todos jugadores del Zenit de San Petersburgo.



Messi y Mascherano, quienes llegaron poco después de las 4 de la mañana al aeropuerto de Ezeiza, se sumarán hoy a los entrenamientos debido a que los vuelos originados en Barcelona se retrasaron a raíz de los disturbios ocurridos en esa ciudad el pasado domingo durante el referéndum independentista catalán.



Los cinco futbolistas no atendieron a la prensa, como ya es costumbre en el equipo nacional, y se retiraron del aeropuerto desde la pista en un vehículo particular.



Los futbolistas ya están en el predio que la AFA posee en Ezeiza en donde esta concretado el seleccionado y comenzarán a entrenarse hoy bajo la conducción del entrenador Jorge Sampaoli.



Argentina jugará ante Perú buena parte de sus chances de clasificar al Mundial de Rusia 2018 el jueves desde las 20.30 en la cancha de Boca Juniors, por la 17ma. fecha de la eliminatoria sudamericana, y el martes próximo visitará a Ecuador en Quito, en el mismo horario en la última jornada.



El equipo no está confirmado, pero un probable es: Romero; Mascherano, Otamendi, Mercado; Salvio o Enzo Pérez, Biglia, Gago o Banega, Di María; Messi, Dybala o Papu Gómez, Icardi.