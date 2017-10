Argentina y Perú, mano a mano por un lugar en el Mundial de Rusia

El seleccionado argentino de fútbol buscará este jueves desde las 20.30 ante su par de Perú un indispensable triunfo para no caer en un escenario insólito e impensado, como representaría no asistir al Mundial de Rusia 2018.

La decimoséptima y penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana enfrentará a dos equipos que tienen igual cantidad de puntos (24) y que intentan apoderarse de uno de los cuatro cupos directos que entrega el continente para asistir a la Copa del Mundo venidera.

El choque será en La Bombonera (estará repleta, con entradas agotadas desde hace una semana), a partir de una solicitud de la AFA que cambió lo estipulado originalmente (estaba programado en River Plate), desde las 20.30, con el brasileño Wilton Sampaio como árbitro principal. Habrá televisación en directo de la TV Pública y la señal de cable TyC Sports.

El representativo albiceleste figura hoy en la quinta colocación en la tabla de posiciones, con una diferencia positiva de gol (+1), condensada en 16 tantos a favor y 15 en contra. Esta situación le garantizaría provisoriamente una serie repechaje contra el ganador de la eliminatoria de Oceanía, que es Nueva Zelanda, tras dejar en el camino a Islas Salomon.

El combinado peruano, por su lado, viene de alcanzar tres éxitos consecutivos y está cuarto en la clasificación, con la misma diferencia de gol, pero mayor cantidad de tantos convertidos (26-25).

El DT argentino Jorge Sampaoli parece encerrado en su propio laberinto. El casildense perdió buena parte del consenso futbolero que ostentaba, después de los dos empates que obtuvo ante Uruguay (0-0) y Venezuela de local (1-1) en los anteriores, únicos dos compromisos oficiales que asumió con la ‘Celeste y blanca’.

Pero esa "pérdida de credibilidad" también se cimentó en las continuas “máximas” modificadas por el DT para este compromiso que no tiene desquite, más allá de que todavía queda el último partido de la clasificación en Quito, ante el local Ecuador, el próximo martes.

Argentina podría apostar a un dibujo táctico 3-3-3-1, con una referencia de área que será Darío Benedetto, el goleador de Boca Juniors.

El experimentado Javier Mascherano recuperó un lugar que parecía perdido y le sacó ventaja a Federico Fazio como uno de los zaguero centrales. El ex Boca Juniors, Leandro Paredes, será una de las "sorpresas" de la mitad de la cancha, jugando por derecha, mientras que Marcos Acuña se apronta a moverse por la izquierda, en una desdoblada función que garantiza cobertura defensiva y paso continuo al ataque.

Además, Alejandro 'Papu' Gómez aparecerá en la segunda línea de volantes, obligando al traslado del rosarino Angel Di María a la banda derecha.

¿Lo único seguro? Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, estará desde el comienzo con la intención de revalidar con el Seleccionado esa racha demoledora que arrastra en sus compromisos oficiales con el Barcelona (11 tantos en 14 partidos).

El poco tiempo de trabajo en una formación en la que no figura Paulo Dybala (actual goleador del Calcio italiano con la camiseta de la Juventus) contrasta, tal vez, con un período de aclimatación adecuado que ordenó el DT Ricardo Gareca para sus convocados al seleccionado peruano.

Consciente de que el de mañana será el encuentro más importante que asumirá Perú en sus últimos 30 años, el ex técnico de Vélez Sarsfield dispuso aislar durante diez días a los jugadores en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, para ensayar y probar distintos esquemas.

El combinado peruano, que no asiste a una Copa del Mundo desde España 1982, llega a Buenos Aires con bajas considerables: el zaguero central Christian Ramos (ex Gimnasia La Plata) y el mediapunta Christian Cueva (San Pablo, Brasil) no jugarán por acumular sanciones.

Mientras tanto, el experimentado Jefferson Farfán (Lokomotiv Moscú, Rusia) está entre algodones por una molestia muscular que le impidió trabajar con normalidad durante la anterior semana. Aunque el entrenador Gareca evalúa la chance de ubicarlo desde el arranque



Posibles formaciones



Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi; Leandro Paredes, Ever Banega y Marcos Acuña; Angel Di María, Lionel Messi y Alejandro Gómez; Darío Benedetto. DT: Jorge Sampaoli.

Perú: Carlos Cáceda o Pedro Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia y Pedro Aquino; Jefferson Farfán o Andy Polo, Yoshimar Yotún y Edison Flores; Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Cancha: Boca Juniors

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Hora de inicio: 20.30

Televisación: TyC Sports y TV Pública.