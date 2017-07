Arrancó el ciclo Llop, sin Maxi y con la llegada de un tapado

El último en sumarse a la nómina de incorporaciones leprosas es Daniel Opazo, delantero procedente de Cipoletti de Río Negro (torneo Federal C) y considerado una apuesta de la dirigencia. Newell's adquirirá el 75% del pase del Monito en alrededor de 75 mil dólares. Además existe en el traspaso club a club una cláusula con un monto extra, que rondaría los 20 mil dólares si el futbolista llegara a jugar al menos 10 partidos oficiales. Tras superar la revisión médica, el atacante firmaría por cuatro temporadas. En noviembre cumplirá 21 años y su historia es increíble: en el verano, estuvo a minutos de salir a préstamo a Maronese para el Federal C.

Newell's puso en marcha el ciclo Llop e inició esta mañana la pretemporada de cara a la Superliga. Lo hizo con dos caras nuevas, otras que ya no están y sin Maxi Rodríguez, en teoría libre luego de que el 30 de junio se venciera su contrato. El Chocho recibió a los futbolistas en el predio Bella Vista, que visitan por primera vez los refuerzos Mauro Guevgeozian y Bruno Bianchi, mientras que Giovanni Zarfino no pudo llegar a tiempo desde Uruguay y Brian Sarmiento arribará este martes. Además de los citados, forman parte del primer entrenamiento los juveniles que empezaron a entrenar la semana pasada para preparar el encuentro del próximo domingo ante Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto por la Copa Santa Fe. Presumiblemente ausente, la resolución del caso Maxi Rodríguez mantiene desvelados a todos los integrantes del mundo Newell's: según Juan Manuel Llop, todavía hay esperanzas de que la Fiera dé el sí y se mantenga en un plantel desmembrado por las partidas de referentes como Scocco, Formica, Moiraghi y Domínguez. Llegará un tapado

