Avanza la armada argentina en Tokio y Beijing

La Legión argentina avanza en los torneos ATP 500 que se disputan en el continente asiático: en Tokio, Diego Schwartzman se clasificó a los octavos de final, mientras que en Beijing son Juan Martín Del Potro y Leonardo Mayer los que llegaron a esa instancia.



En Japón, el Peque (29) logró un buen triunfo sobre el estadounidense Donald Young (61) por 6-2 y 7-5 en una hora y cuarto y ahora jugará ante el australiano Bernard Tomic (146), quien le ganó al portugués Joao Sousa (56) por 6-3, 3-6 y 6-3.



Para el "Peque" Schwartzman se trató de su reaparición en el circuito luego de haber arribado hasta los cuartos de final del US Open a principios de septiembre y también de la serie de Copa Davis que la Argentina perdió con Kazajistán (3-2) en Astana y significó el descenso de categoría.



El abierto de Tokio forma parte de la gira asiática sobre superficies rápidas y bajo techo, repartirá premios por 1.563.795 dólares y tiene como máximo favorito a Cilic (5), quien debutó con una victoria sobre el griego Stefanos Tsitsipas (115) por 6-3 y 6-2, y jugará su próximo partido ante el japonés Yasutaka Uchiyama (214).



En China, los otros dos



El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis en la Argentina, venció al uruguayo Pablo Cuevas por 7-6 (7-4) y 6-4 y llegó a los octavos de final del ATP 500 de Beijing, mientras que el correntino Leonardo Mayer se instaló en la misma instancia merced a un ajustado triunfo sobre el italiano Paolo Lorenzi por 7-6 (8-6), 5-7 y 6-4.



Del Potro, ubicado en el puesto 24 del ranking mundial de la ATP, reapareció en China luego de su acceso a las semifinales del US Open a principios de septiembre, y empleó una hora y 40 minutos para doblegar a Cuevas (33), un rival al que también había superado en el abierto portugués de Estoril 2011, donde luego se adjudicó el título tras superar en la final al español Fernando Verdasco.



La Torre de Tandil jugará en la siguiente ronda ante el búlgaro Grigor Dimitrov (8), quien hoy derrotó al bosnio Damir Dzumhur (40) por 6-1, 3-6 y 6-3.



El tandilense tiene una ventaja de 5-1 en su historial con el búlgaro, tras haberlo vencido en Rotterdam y París 2013; Stuttgart y Estocolmo 2016, y este año en el Masters 1000 de Roma, mientras que la única derrota fue en agosto pasado en el Masters 1000 de Cincinnati.



Del Potro tendrá como próximo escollo a Dimitrov y si lo supera se encontrará en cuartos de final con el español Roberto Bautista Agut (13) o el esloveno nacionalizado británico Aljaz Bedene (50).



Por su parte, el Yacaré Mayer (54) también comenzó con el pie derecho y le ganó al italiano Paolo Lorenzi (39) en casi tres horas, después de un partido durísimo.



El próximo rival del correntino será el estadounidense John Isner (17), quien venció sin problemas al tunecino Malek Jaziri (90), surgido de la clasificación, por 6-2 y 6-3. Mayer perdió con Isner las dos veces que se enfrentaron, en el Masters 1000 de Roma 2015 y este año en el ATP 250 de Houston.



El abierto de Beijing forma parte de la gira asiática sobre superficie rápida y bajo techo, repartirá premios por 3.000.000 de dólares, tiene como favorito al número uno del mundo, el español Rafael Nadal, quien ya fue campeón en 2005, mientras que el segundo cabeza de serie será el alemán Alexander Zverev (4) y no jugará el defensor del título, el escocés Andy Murray (3), lesionado.



Nadal (1) jugaba en la ronda inicial ante el siempre complicado francés Lucas Pouille (23).