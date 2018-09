Bauza: “Hicimos un buen partido, sacamos un punto importante”

Edgardo Bauza se fue conforme de La Plata tras el 1-1 de su Central ante Gimnasia. Destacó el orden y la entrega de sus jugadores y le adjudicó al árbitro Espinoza buena parte de la responsabilidad del empate. “Si no se equivocaba en el penal, que vio el solo, lo podríamos haber ganado”.



“Salió intenso, como lo esperábamos. Gimnasia es un equipo vertical de local, que apuesta adelante, pero nosotros estuvimos bien parados. Sacamos la ventaja y si el árbitro no se equivocaba en el penal, que vio el solo, lo podríamos haber ganado”, declaró.



Bauza remarcó: “El equipo corrió mucho, hizo un gran esfuerzo. Me gustó el orden, que siempre intentó. Y cuando la pasamos mal porque Gimnasia tuvo más la pelota, nunca perdimos el orden”.



“Nos vamos con un punto importante, en una cancha en la que pocos equipos sacarán puntos. No perder de visitante no nos amarga, aunque tampoco nos pone contentos. Hicimos un buen partido, en algunos momentos fuimos superados y por momentos nos paramos bien”, manifestó el Patón.



Sobre algunos nombres puntuales, comentó: “Arismendi entró bien, es ordenado con la pelota. Lo puse para emparejar la altura. Y Lioi es un chico con mucho futuro: hoy a lo mejor no tuvo muchas posibilidades de aprovechar su velocidad, pero fue porque el juego del equipo no lo ayudó para potenciar eso”.



“En líneas generales bien, Gimnasia no nos llegó tanto: tuvieron la pelota en la primera media hora del segundo tiempo, pero estaban controlados”, cerró.



Y ante la consulta sobre si fue justo el empate, tiró: “No. Debimos haber ganado”.