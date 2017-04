Bauza explicó por qué no volvería hoy a Central

Edgardo Bauza y Rosario Central estarán eternamente ligados por el pasado que el Patón tiene como jugadores y entrenador. Pero sus caminos, por ahora y según lo que dijo en Radiópolis por Radio 2, no volverán a cruzarse.

"A Central le deseo lo mejor, pero no tengo las mejores relaciones con esta comisión. Ojalá que ganen todo, siempre lo sigo desde donde estoy. Pero por ahora no voy a volver", remarcó el entrenador.

El encono principal es con el presidente Raúl Broglia: "El presidente salió a decir que yo no lo convencía, no sé de qué porque ni me conoce: a lo mejor me vio jugar algún partido cuando jugaba. Pero le deseo lo mejor", explicó.

"No me veo como DT en Argentina tampoco. Porque pienso dirigir dos o tres años más y seguir ligado al fútbol desde algún otro lugar, quizás de dirigente o manager, para estar más cercano al equipo. No lo descarto porque me gusta analizar desde afuera y compartir las ideas con el técnico", añadió.

Y sobre su futuro inmediato, confesó: "Tengo ofertas de varios países: una de un país no convencional y tranquila desde lo profesional, para ir por dos años. Hay otras de México y Europa, pero si es por mí, preferiría descansar un poco. Me iré a Quito en diez días, a mi casa, para estar tranquilo".