Bauza piensa en cuatro cambios, con Zampedri adentro

Luego de una semana complicada por el tema Zampedri, que finalmente se quedará en el club disgustado con los dirigentes, que decidieron no venderlo a Independiente ni compensarlo económicamente, Edgardo Bauza ultima detalles de cara al encuentro del sábado a las 21.30 ante Aldosivi en el Gigante.



El Patón ya aclaró que piensa al Toro dentro de los once y su ingreso se daría en lugar de Jarlan Barrera, de flojo estreno ante Huracán. El entrerriano, que ayer no entrenó con permiso del DT hasta que se resolviera su situación, sería titular por el colombiano.





Zampedri jugaría de entrada por Barrera.





Pero no serían las únicas modificaciones, ya que el conductor meterá mano en todas las líneas: Miguel Barbieri por Óscar Cabezas (táctica), Washington Camacho por el lesionado Diego Becker, y Leonardo Gil por el suspendido Néstor Ortigoza.



Con todo esto, el probable es: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri, Parot; Camacho, Gil, Rinaudo, Jonás Aguirre; Riaño, Zampedri.





��“Se vienen cosas importantes para nosotros”



Camacho palpita el partido ante Aldosivihttps://t.co/BwyO4yqhRJ — Rosario Central (@CARCoficial) 30 de enero de 2019



Por lo demás, es un hecho que no serán utilizados Germán Herrera (con una fatiga muscular) ni el recién llegado Duván Vergara (que arrastra una contractura en un isquiotibial).