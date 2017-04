Bauza se distanció de Sampaoli: "Yo me manejo diferente"

Edgardo Bauza, ex entrenador de la selección, se distanció de Jorge Sampaoli (elegido por la AFA para ser su sucesor) al afirmar que en su lugar, habría actuado de otra manera, al tiempo que ratificó que su enojo con Claudio Tapia se debe a que no lo blanquearon a tiempo la decisión de despedirlo.

El Patón brindó una extensa entrevista en el programa Radiópolis de Radio 2. Y en diálogo con los periodistas Alejandro Cachari y Evelin Machaín, marcó las diferencias que lo separan del accionar de Jorge Sampaoli: "Es particular, es un tema personal. Cada uno maneja esas situaciones como quiere. Pero yo me manejo diferente, lo que no quiere decir que tengo la verdad".

"Si (a mí) me llaman (de la selección mientras hay otro DT), llamo al técnico y le digo «Mirá que me están llamando, resolvé eso con los dirigentes». El hecho de haber sido transparente toda mi vida, me permite caminar por cualquier lado con respeto y se me abren las puertas en todos lados", expresó.

Para Bauza, "esta fue una experiencia maravillosa, porque era lo que me faltaba profesionalmente. Al principio, los tres primeros días estuve mal porque era un desafío profesional dirigir un Mundial, porque estuve en todas las finales que un DT a nivel sudamericano puede aspirar: estaba ilusionado y convencido de que a través del tiempo íbamos a crecer con el juego y se interrumpió".

"Le dije a Tapia que se hubiesen ahorrado mucho tiempo si me llamaban antes y me lo decían. Y lo de sindicalistas, no lo dije para discriminarlos ni atacarlos, simplemente porque vienen de otro lugar. De fútbol sabemos todos, pero ellos no eran gente de fútbol. La decisión la tenían tomada desde que asumieron. Todo lo que venía de la Comisión Normalizadora, había que cambiarlo", agregó.

Finalmente, se refirió a la conferencia de prensa en la que se comunicó su salida: "Estuvimos dos horas charlando, salimos de ahí, estaba el periodismo y debían anunciarlo. Después me enteré de que no había preguntas y para mí fue un mamarracho, pero yo no la armé. Dije lo que me parecía y después me enteré de que no había preguntas".

Por qué no pudo aplicar su sello futbolístico

"En los clubes tenés a los jugadores todos los días y tenés tiempo de trabajar. Y en la selección, tenés otras posiblidades como la variedad de jugadores. Nosotros tratamos armar un equipo en un esquema y buscar un equilibrio, que en todos los equipos en algún momento lo pude lograr. En algún momento lo íbamos a lograr", señaló.

Para el ex DT, "estábamos creciendo un poco, estaba convencido de que íbamos a clasificar y a tener más tiempo. No tuve tiempo para trabajar ni amistosos para probar: el único que tuve tres días para trabajar fue con Colombia. En ningún otro partido tuve más que un día. Es difícil para un DT de la selección darle tu toque. Aparte confiás en la jerarquía de los jugadores, que a través de un video podés plasmarlo en la cancha".