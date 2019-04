Beccacece es el que más gusta, pero Newell's tiene otros técnicos apuntados

La presencia de Sebastián Beccacece en el palo del estadio de Gimnasia de La Plata, el viernes en ocasión del partido que Newell's ganó sobre el final, le dio un empujón de optimismo a la idea de verlo sentado en el banco leproso en la próxima temporada.

Es que si bien el ex ayudante de Sampaoli explicó que fue a ver al futuro rival de Defensa y Justicia en Copa de la Superliga, fue imposible no ligarlo al deseo ferviente que tienen los dirigentes de contratarlo para dirigir al equipo en una temporada que será exigente.

Lejos de cerrarle la puerta a su amado Newell's, el rubio escribió puntos suspensivos hasta que acabe la participación del Halcón en esta competencia. Y ese "ni" llenó de esperanzas a la comisión directiva y todo el pueblo ñubelista.

Pero el club del Parque ha tenido en los últimos mercados de pases algunos pasos en falso a la hora de buscar entrenador. Por eso, no quieren apostar únicamente por Beccacece y tienen otros frentes abiertos: algunos muy difíciles y otros más terrenales.





Heinze gusta casi tanto como Beccacece. Pero será difícil.



Junto al de Beccacece, el otro nombre que encanta es el de Gabriel Heinze, pero todo parece indicar que el Gringo seguirá en Vélez. Más abajo en la consideración, aparecen otros tantos:



-Ricardo Zielinski, que aún no definió si continuará en Atlético Tucumán y es seguido de cerca por Belgrano.



-Diego Osella: Tras el descenso de Belgrano, quedó sin trabajo.



-Fernando Gamboa: Fogoneado por algún dirigente, no querido por otros. No hay consenso y es difícil. Estuvo cerca a fin de año pasado, pero finalmente se quedó en Nacional de Paraguay



-Mariano Soso: Ya lo fueron a buscar a Ecuador, donde comanda a Emelec. Hubo hasta una reunión con el manager Sebastián Peratta, pero dijo que no.



-Mario Sciacqua: Unido sentimentalmente a Newell's (fue una de las grandes promesas de las inferiores), es un especialista en salvar equipos del descenso. Algunos dirigentes lo consideran la opción justa para este momento