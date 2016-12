Bernardi será presentado el 5 de enero en Godoy Cruz

Lucas Bernardi, flamante director técnico de Godoy Cruz de Mendoza, será presentado al plantel el jueves 5 de enero próximo cuando los futbolistas inicien los trabajos de pretemporada en el predio de Coquimbito, departamento Maipú, según informó hoy el club mendocino.



Bernardi, de 39 años y ex DT de Newell’s Old Boys y Arsenal de Sarandí, estará acompañado por dos ayudantes de campo, los ex futbolistas Jorge Priotti y Mariano Uglessich; más el preparador físico Pablo Sánchez y el entrenador de arqueros Diego Davone.



En cuanto al proyecto futbolístico del nuevo entrenador “bodeguero” y de la dirigencia del club de calle Balcarce, la intención es que los cuatro futbolistas que puede incorporar, de acuerdo al reglamento, sean de jerarquía y con cierta experiencia internacional.



La prioridad es la incorporación de un volante central, ya que tras el alejamiento de Fernando Godoy, al término del primer semestre, su lugar fue ocupado por Maximiliano Correa, pero no tiene otro futbolista con oficio en ese sector de la cancha.



Si bien el técnico renunciante, Sebastián Méndez, ya había elevado al presidente del club, José Mansur, una lista de refuerzos que le interesaban, habrá que ver ahora los jugadores que pretende Bernardi, teniendo en cuenta que Godoy Cruz tendrá en el 2017 doble competencia, el torneo argentino y la Libertadores.