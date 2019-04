Bidoglio no confirma el equipo y avisa: "Sabemos que la serie no está definida"

Newell's se impuso por 1 a 0 a Gimnasia de La Plata en la ida de la serie de primera fase de la Copa de la Superliga. Y este domingo a las 15.30, con arbitraje de Diego Abal, recibirá al Lobo para tratar de definir la llave que, según el propio entrenador Héctor Bidoglio, aún no está sellada.

"Sabemos que la serie está abierta, trataremos de hacernos fuertes de local, de ser protagonistas", dijo el técnico en conferencia de prensa, donde aseguró además que no tiene todavía el equipo definido.

Consultado por el nivel del portugués Luis Leal, que fue reemplazado por Figueroa a los 15 del segundo tiempo, prefirió hablar de lo colectivo y entregó una pista: "No voy a decir que no me convenció Leal, no me convenció el equipo en su conjunto. Pero no tenemos un equipo en cantidad que nos permita andar tocando mucho".



Leal se mostró peligroso en La Plata, pero Bidoglio lo sacó en el complemento.



Además, confirmó que Fontanini no estará a disposición y que el juvenil Aníbal Moreno viene de un parate extenso: "Aníbal entrenó esta semana con total normalidad, lo tenemos en cuenta pero se le notan las dos semanas de parate. Fontanini no llega. Trataremos de confirmar el equipo el fin de semana, aun no lo tengo definido".

"Necesitamos levantarles la confianza a nuestros jugadores para que se sientan importantes y vuelvan a hacer cosas que saben hacer muy bien. El equipo está pasando por momentos de desconcentración: estamos trabajando en este aspecto. Tenemos que mostrar de una vez por todas que estamos en crecimiento. Tenemos que consolidar esa imagen que venimos dando de local, no nos podemos confiar", expresó.

Finalmente, elogió a la Fiera Rodríguez: "Maxi sin correr tanto siempre está bien posicionado. Él entiende el juego y hoy que el equipo no está bien con la pelota, él sí lo está".