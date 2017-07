Bielsa les cantó un tango a sus jugadores y hubo ovación

Marcelo Bielsa dio otra cabal demostración de que dentro de esa fachada de timidez, parquedad y obsesión por su trabajo, se esconde una persona simpática y divertida: esta vez, le cantó un tango al plantel de Lille de Francia, su nuevo club desde esta temporada. El Loco se despachó con unas estrofas de Qué me van a hablar de amor, tangazo escrito por Homero Expósito con música de Héctor Stamponi, que hiciera famoso Julio Sosa. Pero parece que Rosario hay otro "varón del tango", con menos afinación pero la misma pasión. Y el resultado fue una calurosa ovación:

