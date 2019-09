Newell's cae ante Boca por 1 a 0 por la octava fecha de la Superliga de primera división. El único tanto de la noche lo marcó Carlos Izquierdoz a los 30 minutos del primer tiempo.

El primer tiempo fue parejo y sólo se rompió gracias al acierto individual de Izquierdoz, que le ganó la posición a Lema y conectó con un cabezazo de pique al suelo un córner desde la izquierda.

El elenco de Kudelka hizo un aceptable primer acto y contó con ocasiones claras para anotar, como una que falló increíblemente Maxi Rodríguez ya en tiempo adicionado y tras una mala salida de Boca que derivó en un mano a mano que la Fiera tiró afuera por poco.

Los de Alfaro, que empezaron presionando arriba pero luego bajaron la intensidad ante la dinámica de los volantes rojinegros, llegaron en contadas oportunidades: las más nítidas, un tiro libre de Zárate que Aguerre mandó al córner (de ahí vino el gol) y un gran centro de Fabra que de volea casi convierte Ábila.

El dato negativo del primer tiempo para Newell's fue la salida por lesión de Jerónimo Cacciabue, quien a los 25' de juego sintió un pinchazo en el isquiotibial izquierdo cuando presionaba cerca del área azul y oro y debió ser reemplazado por Lucas Villarruel.



La previa



A Newell's se le viene este sábado un desafío mayúsculo: exhibir fuera del Coloso todos los atributos que ha mostrado en el Parque y traerse algo de la visita siempre riesgosa a la Bombonera. Esta vez, tendrá enfrente a un equipo alternativo pero con nombres que serían titulares en cualquier otro club de Argentina.

Desde las 20, por la octava fecha de la Superliga, la Lepra visitará al líder Boca del que marcha a cuatro puntos de diferencia. Por ahora fuera de todo riesgo en la tabla de promedios, los de Kudelka intentarán mantener el nivel que los llevó a ganar los cuatro encuentros que disputaron en casa.

El hecho de tener puntaje ideal como local en cuatro fechas iniciales no lo lograba desde el torneo Nacional de 1980, con Luis Cubilla como entrenador. Aquella vez jugó 9, ganó 8 y sólo Ferro le arranco un empate. En ese certamen, ganó las primeras seis presentaciones.

El capitán y el DT. Maxi y Kudelka, referentes del buen presente.



Otro dato alentador: es el único conjunto que ha marcado al menos un gol en todos los encuentros. Y han convertido futbolistas de todas las líneas: de los 12 goles a favor, son 9 los jugadores que festejaron: 3 de Lema, 2 de Albertengo y uno de Alexis Rodríguez, Nadalín, Maxi Rodríguez, Formica, Gabrielli, Cacciabue y Fernández. Sólo restan convertir, de los habituales jugadores del equipo, Bíttolo, Gentiletti, Denis y Aguerre.

Si bien es cierto que aún no se salvó de nada porque son pocos los puntos que lo separan del descenso, hay que recordar que Newell's empezó último en los promedios y ahora tiene siete equipos debajo con apenas seis partidos. No verse tan abajo en la previa de cada partido no es un dato menor.

El DT leproso tendrá a todos a disposición salvo el lesionado Mauro Formica y saldrían los mismos once que iniciaron con Aldosivi: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentilletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo y Maxi Rodríguez.

Alfaro bromera con sus jugadores en la práctica.



Para Boca, la verdadera "final" es la del martes 1 de octubre a las 21.30 ante River por la semi de Copa Libertadores. Por eso el técnico xeneize Gustavo Alfaro guardará a la mayoría de sus titulares.

La primera duda del DT del equipo puntero del certamen surgía en el arco, ya que Esteban Andrada terminó con molestias en el aductor izquierdo ante San Lorenzo y el DT dudaba entre arriesgarlo a poner a Marcos Díaz. Finalmente atajará el arquero titular.

Con la lesión de Paolo Goltz, pondrá a Izquierdoz de entrada. En el mediocampo, preservará a Marcone y Capaldo para el partido con River, pero le dará minutos a Zárate, que también estaría frente al Millo. Arriba, Ramón Ábila será de la partida.

La formación será: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Fabra; Almendra, Campuzano; Villa, Zárate, Obando; y Ábila.

Arbitrará Darío Herrera y transmitirá Radio 2.