Brenda Mena es ciega desde niña y desde niña patina. Oriunda de Oliveros, sueña con representar a un club rosarino en el torneo sudamericano de patinaje que se llevará a cabo en Brasil en septiembre próximo. Tanto ella como su profesora tienen la estadía cubierta pero necesitan ayuda para reunir el dinero para los pasajes de ida y vuelta.

"Empecé a patinar a los cuatro años cuando el profe de mis hermanas me vio tratando de patinar arrastrando una silla. Se acercó, me puso los patines de su hija y desde entonces no me bajé más", contó Brenda que se inició en el mundo del patinaje en el Club Sportivo Belgrano y desde fines de 2018, entrena en Unidad y Tesón de Rosario.

Hoy, a sus 25 años, se prepara para participar del quinto Open Internacional de Patinaje Artístico que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre en Capao da Canoa, un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.

"Cuando me dijeron de ir a competir a Brasil fue un sueño", recordó y destacó el apoyo y la motivación de su entrenadora, Laura Fernández: "Hacía siete años que no patinaba pero la profe me convenció para volver a competir".

Todo se dio casi sin buscarlo. "En mayo hubo un torneo, subimos el video a las redes sociales y los organizadores de un torneo sudamericano nos contactaron para invitarnos a participar –contó–. Nos dan alojamiento pero el viaje lo tenemos que pagar nosotras, por eso necesitamos de 400 almas caritativas que con 100 pesos cada una pueda ayudarnos a lograr el viaje".



Brenda habla y desborda alegría. "Más que un desafío es un sueño, me encanta patinar y me encanta viajar. Me estoy preparando con mucho entrenamiento para Brasil pero antes tenemos que ir a Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba) en agosto", aseguró.

Cómo ayudar

Desde su cuenta en Facebook, Brenda invita a sumarse a todos aquellos que puedan y quieran colaborar para lograr este nuevo y gran objetivo. "Abrí una cuenta en el banco para que aunque sea con poquito puedan ayudarnos con el dinero para los pasajes", contó y pese a que no falta tanto para el viaje, tiene todas las esperanzas en que podrán lograr el objetivo.

Datos para poder colaborar

Banco Macro, caja de ahorros número 4-760-0951640233-3 a nombre de Brenda Yanet Mena. CBU 2850760840095164023338