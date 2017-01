Broglia, en una radio paraguaya: "Rosario es 70 a 30 de Central"

Para Raúl Broglia, Rosario es "setenta a treinta de Central". En diálogo con radio La Unión 800AM de Paraguay, y a propósito de la llegada de José Leguizamón al Canalla desde Olimpia (arriba el viernes para firmar), el presidente centralista se animó a aventurar entre risas el que él cree es el porcentaje de hinchas auriazules y de la Lepra en la ciudad.



"Esta es una ciudad muy futbolera, pero además Central hace una reunión de cualquier cosa y se ve el fanatismo y las ganas de participar. No hay muchos clubes en el mundo que sientan esa misma pasión", comentó Broglia.



Al ser consultado sobre si era una ciudad dividida, el dirigente dijo en tono distendido: "Setenta y treinta para Central". Al instante, añadió entre risas: "Al hablar en Paraguay, posiblemente no haya ningún dirigente de Newell's que me escuche".



"Al clásico tenemos que ganarlo. Perdimos uno en el último minuto y nos costó mucho. Acá, cuando ganás los clásicos, vas para adelante. Cuando perdés, es un despelote. Nunca habíamos perdido un clásico desde que soy prewsidente. Ya le dije a Bermúdez que iré a morderlo a su cancha para ganarle el partido", añadió.



Finalmente, fue consultado por el destino de Walter Montoya: "Todavía no sabemos dónde va. Boca para nosotros es la mejor oferta, hasta ahora. Porque la de Genoa no ofrece garantías. Pero no hay nada concreto".



