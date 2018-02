Cabrera: "Leal es un crack, la primera que toca siempre es gol"

Enzo Cabrera ganó terreno en la consideración de Juan Manuel Llop de cara al partido del próximo domingo a las 17 ante Estudiantes en La Plata que arbitrará Patricio Loustau. Llop lo probó por Joaquín Torres y se perfila para estar desde el arranque.

"Hoy hicimos un táctico y me puso en lugar de Joaquín (Torres). Hacíamos 8 minutos y cambiábamos con él. Arranqué por afuera. Si me preguntás, prefiero jugar de punta, pero en mi categoría lo hacía por afuera", admitió en Zapping Sport.



El joven aseguró que está atravesando un buen presente desde lo físico: "Por suerte pude terminar bien la pretemporada, porque venía arrastrando una lesión después del clásico. Seguí entrenando doble turno en Casilda para entrar bien a la pretemporada".

"Por suerte tengo la posibilidad de el técnico que me tenga en cuenta, de titular o en el banco. Hay un plantel muy corto, no hay muchos delanteros y por suerte me tiene bien considerado", agregó.

Cabrera sorprendió con un elogio a Luis Leal, el goleador del equipo: "Leal es un crack. La primera que toca en las prácticas, siempre es gol. Por suerte también en los partidos. Me siento muy cómodo ahí arriba con él".

Con la duda de Cabrera o Torres, el probable once inicial leproso es: Ibáñez; San Román, Bianchi, Varela, Evangelista (juega si llega la habilitación) o Ferroni; Sills, Rivero; Cabrera o Torres, Sarmiento, Fertoli; Leal.