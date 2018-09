Cabrera entrará por Leal y De Felippe no descartar otro retoque

Newell's no podrá contar con Luis Leal, su delantero de área, para el encuentro del próximo sábado a las 17.45 ante Estudiantes, que se jugará en el estadio de Quilmes por la séptima fecha de la Superliga.



La Pantera sufrió una distensión muscular que lo dejará al margen del equipo por las próximas tres semanas y es casi un hecho que su reemplazante será Lisandro Cabrera.



El delantero de 20 años viene teniendo minutos en campo tras haberle ganado la pulseada a Alfio Oviedo, quien no siquiera estuvo entre los concentrados en los últimos cotejos. Y De Felippe ya lo destacó en su última conferencia de prensa.



Es más: tan relegado quedó Oviedo, que no habría que descartar a Francisco Fydriszewski, quien este fin de semana hizo un golazo en Reserva y ya se muestra recuperado de la lesión ligamentaria que sufrió a inicios de año.



Pero no sería la de la ofensiva la única vanriante. Es que el DT no quedó conforme con lo exhibido por el equipo ante Lanús, sobre todo en el primer tiempo, y no habría que descartar otra variante en el sector del mediocampo.