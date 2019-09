Newell's mira la tabla y le gusta mucho lo que ve. Es que está a cuatro puntos del líder Boca (al que enfrentará el sábado venidero a las 20 en la Bombonera) con un partido pendiente. Y lo que es mejor: en la tabla de promedios, está por ahora fuera de todo riesgo.

Jerónimo Cacciabue fue quien abrió la victoria ante Aldosivi y en Zapping Sport (El Tres) confesó que todos quieren soñar en grande para dejar atrás el peligro de la pérdida de la categoría: "Nosotros queremos pelear arriba, pensar en grandes cosas. Pensando así el tema de la tabla de promedios va de la mano: si ganamos pensando en estar arriba, los promedios también suben", explicó.