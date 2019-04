Cardetti, sobre Central: "El gran error fue sacarlo al Patón y no poner al Kily" 

Martín Cardetti nunca se olvida de Rosario Central. El ex delantero canalla, hoy entrenador buscando equipo, fue consultado en Zapping Sport sobre el presente del equipo y le apuntó a la salida de Edgardo Bauza como el origen de todos los males.

"El gran error fue sacarlo a Patón (Bauza). Y después poner al Loncho (Ferrari), teniendo al Kily (González) trabajando con la Reserva, viendo los entrenamientos día a día. Esos errores los están pagando carísimo", tiró en Radio 2.

Para el ex atacante de River, la elección de Diego Cocca no fue acertada: "Más allá de que los dirigentes crean que hay que traer experiencia, hay que traer técnicos que conozcan el club. Es muy difícil, Central. Mucha gente lo subestima y es complicado. No es fácil ".

"Salvo Miguel y el Chacho, que no eran del club pero lo conocían de memoria, la mayoría de los técnicos ganadores en el club fue siempre gente de Central. Los dirigentes deberían mirar más a la gente propia que a los de afuera. Para el que no conoce el club, es complejo", agregó.

Finalmente, opinó que hay plantel como para aspirar a un mejor nivel: "Yo creo que Central tiene plantel para jugar mejor: trajeron jugadores que tuvieron buen nivel en otros equipos, llegaron los colombianos, mantuvieron a Zampedri. Esperemos que aparezca el juego".