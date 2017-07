Carloni: “El reparto de dinero de la AFA no es injusto, es perverso”

Y ante la pregunta del periodista Alejandro Cachari, respondió que “Newell's no se ha manifestado, aunque venimos trabajando juntos también en este tipo de reclamos”.

“Ayer estuvimos hablando con el CEO de la Superliga y son varios los clubes que se han alineado al reclamo de Central; Huracán, Olimpo y otros clubes a los que no quiero comprometer”, detalló.

Se firmo acuerdo de participación Superliga-Afa, pero no en cuanto al reparto de transición a los Clubes. La postura sigue siendo la misma.

En concreto, Carloni explicó que “la postura de Central hace que River y Boca tengan que ceder un porcentaje de lo que reciben, que para sus economías no representaría nada grave y para la tercera escala del reparto, en la que estamos nosotros, sería muy importante”.

El vicepresidente de Central, Ricardo Carloni, encabezó en las últimas horas el reclamo ante la AFA y la Superliga por el reparto del dinero de los derechos televisivos, que fueron otorgados a FOX-Turner. El directivo canalla contó que hay “varios clubes” que acompañan su postura, que pide “que River y Boca cedan una parte del porcentaje que reciben” en este año de transición, hasta que la televisación de los partidos cambie definitivamente de manos. En ese sentido, el dirigente aseguró que “el reparto del dinero no solo es injusto, es perverso”.

