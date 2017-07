Carloni habló sobre Galván y Ruso Rodríguez

Ricardo Carloni, vicepresidente de Central, estuvo este domingo por la noche en Zapping Sport donde se refirió a dos de las gestiones más importantes que vienen haciendo en materia de refuerzos: por Jonathan Galván, que complicó la aparición de Colón, y Diego Rodríguez, por el que Independiente pide un dinero que el Canalla no está dispuesto a pagar.



"El técnico nos pidió cinco o seis refuerzos y estamos trabajando para eso. Ya llegaron tres y esperemos que en los próximos días lleguen aquellos con los que tenemos negociaciones abiertas", arrancó el dirigente en los estudios de El Tres.



Sobre Galván, por quien el Sabalero ofertó para adquirir el total del pase, a diferencia de los de Arroyito, que comprarían la mitad, Carloni dijo: "No está definido que vaya a Colón. Hemos hablado hace horas con (la dirigencia de) Aldosivi y con su representante. No está cerrado allí aún".



"No lo descarto, pero independientemente de eso, tenemos otro nombre en carpeta. Por lo que le decimos a los hinchas que se queden tranquilos con el tema zaguero, que venimos trabajando y en los próximos días habrá novedades", añadió.



Acerca de las rispideces con Independiente por Diego Rodríguez, subrayó: "Al Ruso, ellos no lo tienen en cuenta. Pero lógicamente quieren lograr que su salida les sea redituable en lo económico . Y es comprensible. Pero nosotros no vamos a comprometer nuestras arcas más allá de lo que podamos".



Respuesta a Pinola



Tras las declaraciones del ex canalla Javier Pinola, quien afirmó que los dirigentes auriazules lo presionaron para que se quedara y luego quisieron ensuciarlo, Carloni tiró: "No lo veo tan dramático. Tomó una decisión y se respeta. Pero creo que es un capítulo cerrado para Central".



"Él le había dado la palabra a Luciano Cefaratti (vicepresidente) de que se iba a quedar en Central y le habíamos armado el contrato que él quería. Por eso, Luciano llamó al representante pidiéndole que firme. Pero ahora tiene que hablar de su nuevo equipo y dejar de hablar del club que le dio prestigio y renombre y por el cual llegó a River para cumplir su sueño y a la selección nacional".