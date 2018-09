Caruzzo: "Nos ganaron bien, no hay tanta vuelta para darle"

Los periodistas que habitualmente cubren los entrenamientos de Central, y los demás que se sumaron a la cobertura del partido, se sorprendieron con la decisión de Edgardo Bauza de irse del Cilindro sin hablar. Consultaron si había algún enojo particular con alguien o algo, pero no obtuvieron respuesta.



Quien sí lo hizo fue Matías Caruzzo, que no anduvo con rodeos y admitió que Racing ganó con justicia. "Con la derrota consumada van a surgir más errores de lo habitual, es lógico, pero hay que hacer un análisis concreto sin perder de vista lo que venimos haciendo. Tres ganados, en el fútbol argentino, que es muy difícil", señaló.



"No hay que entrar en la locura. Es una cancha difícil, ante un equipo que venía de un golpe duro, que debía ganar para sacarse de encima lo que pasó. Nos ganó bien, no hay vueltas para darle. Hemos controlado el partido en algunos momentos, no nos generaron tanto, pero después del gol no estuvimos bien y nos ganaron bien", añadió.



Para Caruzzo, "Racing jugó mejor en los 90 minutos. Nosotros estábamos bien parados, arrancamos bien pero ellos después nos robaron la pelota. Lograron llegarnos, pero estábamos bien parados. En el segundo tiempo, todo cambia con el gol".