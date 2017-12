Cefaratti: "Entrar a la copa no nos cambiaría la planificación del plantel"

Luciano Ceferatti, vicepresidente de Central, aseguró que entrar a la Copa Sudamericana (algo que ocurrirá si independiente gana la edición '17) no alteraría los planes de la dirigencia en materia de búsqueda de refuerzos. Lo hizo en Zapping Sport, horas antes de que quede confirmado que Leonardo Fernández será el entrenador oficial del primer equipo.

"Uno apunta a mantener la competitividad. Entrar a la Copa sería importantre, pero a nivel deportivo serían sólo dos partidos hasta junio, por lo que no cambiaría demasiado la plnificación del plantel. La ventana amplia fue la junio-julio, no la de diciembre. A nosotros no nos cambia demasiado la planificación. Buscaremos mantener la competitivdad, pero tenemos un plantel muy rico", dijo el dirigente.

La presencia de Fernández le garantizará a la dirigencia la preponderancia de juveniles formados en el club en el plantel principal: "En octubre del año pasado, en asamblea general, les dijimos a los socios que nuestro objetivo era llegar a 2018 con un 50% de chicos de inferiores en el plantel. Hablo de menores a 23 años nacidos en el club. Y hoy estamos en un 48%".

"El 2018 se iniciará con algunos chicos más en el plantel estable. Esa es una meta alcanzada. Y es indudable que Leo ha sido parte en la formación de estos chicos. Gran parte del plantel lo conoce y ha compartido tiempo con él antes del interinato", añadió.

Cefaratti también admitió que podarán de la plantilla a los que no hayan rendido: "Cuando un jugador no ha funcionado, hemos tratado de buscarle la vuelta para no perjudicarnos deportiva ni económicamente. Y los que se han ido, lo hicieron sin reclamo ni deuda. De hecho, hay jugadores que a los cuatro meses se han ido, pese a tener un año de contrato. No nos temblará el pulso porque nunca ha pasado".

Y cerró valorando el trabajo de Fernández en este interinato: "Indudablemente ha hecho méritos y devuelto la confianza que pusimos en él no sólo ahora, sino cuando lo subimos a Reserva hace casi dos años. Ha hecho méritos para tener una gran oportunidad".