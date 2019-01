Central decidió no vender a Zampedri: ¿conflicto en puerta?

Rosario Central decidió no aceptar la salida de Fernando Zampedri a Independiente y podría haber conflicto en puerta: el Toro, que suponía lo contrario, se presentó al entrenamiento matutino, pero al enterarse de esta determinación y autorizado por Bauza, abandonó la práctica.

Las idas y vueltas en relación a este tema fueron muchas. Pero hasta el miércoles a última hora, flotaba en el aire la sensación de que se informaría, de un momento a otro, su venta a Independiente, producto más del propio deseo del futbolista que de la convicción de la dirigencia.



Pero esta mañana, hubo cambio de rumbo: los dirigentes decidieron priorizar el aspecto deportivo, a sabiendas de que les resultaría muy difícil hallar un reemplazante, y le comunicaron al representante Gabriel Federico que la puerta de salida estaba cerrada.



La dirigencia no deja salir a Zampedri porque no hay tiempo para un sustituto.

Es que el club ya se desprendió de Marco Ruben y si bien llegaron dos delanteros (Riaño y Vergara), la partida de Zampedri desmembraba por completo el sector ofensivo del conjunto campeón de la Copa Argentina, a horas del cierre del libro de pases (hoy a las 20).



Esa falta de tiempo para salir al mercado a buscar un sustituto fue la clave para que en reunión de comisión directiva, esta mañana y por unanimidad, los dirigentes decidieran echar por tierra la oferta del Rojo.

Zampedri, que creía que la venta era inminente, se enteró de esta novedad al llegar a Arroyo Seco y a continuación, se retiró del entrenamiento. Edgardo Bauza informó más tarde que él mismo le permitió ausentarse hasta que su futuro estuviera claro.





"Su salida, pero hasta ahorao. Estamos hablando sobre supuestos. Hablé con él,y resuelva la situación. La información que tengo es que no se ha hecho la operación", señaló el Patón.Para el DT, el entrerriano es titular el sábado ante Aldosivi: "Sí,. Mañana veremos, si se queda, si está. Me informaron que la operación no se ha hecho, que está difícil"."Él estaba con la idea de que se podía hacer, perol. Central había puesto un precio a su pase y estaban lejos. Vamos a ver, en las próximas horas se resolverá", concluyó.Para recibir a Aldosivi, el sábado a las 21.30 con arbitraje de Penel, los cambios serían: Miguel Barbieri por Óscar Cabezas, Washington Camacho por el lesionado Becker, Leonardo Gil por el suspendido Ortigoza y una duda en ofensiva.Para el sector de ataque, hay cuatro nombres para dos puestos: Jarlan Barrera (con una molestia), Fernando Zampedri (en duda por su pase) y Claudio Riaño.La alineación: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri, Partot; Camacho, Rinaudo, Gil, Aguirre; Barrera o Zampedir, Riaño o Herrera.