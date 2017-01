Central empató sin goles con la Católica en Arroyito

Con algunos ausentes de peso como Damián Musto (cuadro viral) y Marco Ruben, que se recupera de sus lesión, el DT plantó una formación que contó con Teófilo Gutiérrez de arranque, quien en las últimas horas se acopló al grupo tras jugar un amistoso con su selección en Brasil. También se destacó la ubicación de Ferrari como volante derecho y de Renzo Alfani como zaguero titular. La Católica vino con lo mejor que tiene: se destacaron dos ex delanteros leprosos: Santiago Silva y Ricardo Noir. Los chilenos debutarán el próximo domingo 5 de febrero en el torneo de Clausura ante San Luis en San Carlos de Apoquindo. Y además jugarán la Libertadores. El pleito fue parejo y contaron con dos buenas chances cada uno: en el primer tiempo, los trasandinos tuvieron un mano a mano de Fuenzalida que Alfani salvó sobre la línea y un cabezazo que Rodríguez le sacó a Kalinski; del bando local, se contó un remate de Colman que pasó cerca del arco de Toselli (en el inicio) y otra clara de Salazar, ya en el complemento, que acabó en el travesaño. Hubo una aceptable cantidad de público en un juego que sirvió para que Montero empiece a sacar sus primeras conclusiones. A pesar de que ante la incertidumbre sobre el inicio del torneo que reina en AFA, parece probable que vaya a contar con tiempo suficiente como para lograr su once más indicado. Así formaron

El encuentro no fue televisado y contó además con un condimento especial: se presentó el nuevo diseño de camiseta y resto de indumentaria de la marca Nike que viste al primer equipo, que ya se había dado a conocer al mediodía en las redes sociales.

El nuevo Rosario Central tuvo su presentación oficial. Mientras en AFA aún no se define cuándo comenzará el torneo de primera división, esta noche Paolo Montero pisó por primera vez el césped del Gigante de Arroyito, en un amistoso ante Universidad Católica de Chile que acabó 0 a 0.

