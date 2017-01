Central inicia la semana de regreso al trabajo a la espera de definiciones

La CD canalla confía en que en estas horas eso sucederá y el ex jugador de Juventus podrá firmar su vínculo, para así tenerlo el jueves 5 de enero comandando la primera práctica tras la presentación formal.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo