Central intentará conseguir cinco mil entradas en Santa Fe

Y para ese compromiso, a disputarse en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe (en el que Central eliminó a Atlético de Rafaela en 16avos de la edición pasada), la dirigencia centralista solicitará cinco mil entradas para que sus hinchas puedan asistir. Cabe recordar que en esta competencia, no rige la prohibición de ingreso de público visitante, por lo que habrá fanáticos de ambas escuadras. Antes de ese encuentro, el elenco de Paolo Montero deberá enfrentar a Gimnasia de La Plata, el sábado a las 20.30 con arbitraje de Fernando Echenique, por la fecha 21 del torneo de primera división. Los auriazules tienen 30 puntos y están a dos unidades de puestos de Copa Sudamericana.

El recorrido de Rosario Central por este semestre contempla, además del torneo de primera división, la participación en la Copa Argentina, certamen en el que disputó las últimas tres finales y y en el que se prepara para debutar la semana que viene. El martes 25 de abril a las 19 comenzará la actividad de los 32avos de final justamente con el encuentro entre el Canalla y Cañuelas (representrante de la Primera C), uno de los equipos que se estrena en las instancias decisivas. El ganador será rival de Tigre o Deportivo Riestra en los 16avos de final.

