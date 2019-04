Central, junto a Huracán, los argentinos de peor eficacia en la actual Copa Libertadores

Es una Copa hostil para los equipos argentinos la actual Libertadores. Los seis que están participando en la fase de grupos apenas han sumado cinco triunfos -tres de San Lorenzo y dos de Boca-, alcanzando un flojo 36 por ciento de eficacia. Rosario Central y Huracán, los de peores números.



En los 23 partidos los equipos argentinos han sumado cinco victorias, diez empates y ocho derrotas, pero pese a tan pobre desempeño no hay equipos de nuestro país sin chances de clasificar a los octavos de final.



La comparación con los equipos brasileños es dura para el fútbol argentino, ya que siete equipos de ese país, Palmeiras, Cruzeiro, Gremio, Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional suman un 65,43 por ciento de eficacia con 17 triunfos, dos empates y ocho reveses en 27 cotejos.



Por el lado de los uruguayos el nivel de efectividad es superlativo con un 75 por ciento de eficacia entre Peñarol y Nacional, con ocho partidos jugados, con seis triunfos y dos derrotas.





San Lorenzo es el mejor equipo argentino en la Copa.





Huracán con un punto en el Grupo B, Godoy Cruz con tres en el C y Rosario Central con uno en el H tienen mínimas posibilidades de acceder a octavos de final ganando los dos compromisos que les restan y dependiendo de otros resultados.



Hasta el momento no hay un equipo argentino clasificado y San Lorenzo es el que más cerca de lograrlo al estar puntero con 10 unidades con dos fechas por celebrarse en el Grupo F.



Por su parte, Boca Juniors, que anoche goleó al Wilsterman boliviano en la Bombonera, también se encamina a la próxima fase en el Grupo G aunque aún deberá trabajar bastante para concretar la clasificación.



El caso de River Plate, vigente campeón de América, es particular ya que juega esta noche como local en el Monumental ante Alianza Lima de Perú y por ahora empató en sus tres presentaciones.



La eficacia de los equipo argentinos en la actual Copa Libertadores es la siguiente:



Grupo A: River, tres partidos jugados y tres empates, 33.33 de eficacia



Grupo B: Huracán, cuatro jugados, un empate y tres derrotas, 8.33 de eficacia



Grupo C: Godoy Cruz, cuatro jugados, dos empates y dos caídas, 15,66 de eficacia



Grupo F: San Lorenzo, cuatro jugados, tres victorias y un empate, 83,33 de eficacia



Grupo G: Boca Juniors, dos triunfos, un empate y una caída, 58,33 de eficacia



Grupo F: Rosario Central, un empate y tres derrotas, 8.33 de eficacia.