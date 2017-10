Central le gana a San Martín y recupera terreno en la Superliga

Rosario Central aún celebra la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras la victoria ante Boca. Pero este domingo deberá salir a escena por la quinta fecha de la Superliga ante San Martín de San Juan. Desde las 14.05, en la capital de esa provincia, buscará repetir el rendimiento que tuvo el miércoles y mejorar su escasa cosecha de puntos en el inicio del campeonato.



Los auriazules atravesaron duros momentos previos al duelo con los xeneizes, pero jugaron un gran encuentro, eliminaron al campeón y le dieron un espaldarazo al técnico Paolo Montero, que había sugerido que podría cortar el ciclo en caso de caer derrotado.



En relación al equipo, está confirmado que no podrá ser de la partida Marco Ruben, quien se recupera de una distensión en la zona intercostal izquierda. De este modo, Fernando Zampedri será el centrodelantero.



Pese al gran esfuerzo físico que realizó el equipo el miércoles por la noche en la clasificación ante Boca, finalmente no habrá otras variantes, ya que el DT quedó más que conforme con el trabajo realizado ante el elenco de los mellizos Barros Schelotto.



Enfrente estará un elenco sanjuanino que viene de tres fechas sin ganar: el fin de semana pasado empató 0-0 con Racing y cortó la seguidilla de dos derrotas consecutivas, ante River y Belgrano. El único triunfo fue en la fecha inicial ante Patronato.



Gorosito hará dos cambios: adentro Carlos Luque por Mosca y Maximiliano Rodríguez Maeso por Maná. Los once serán: Ardente; Prósperi, Escudero, Pucheta, Casierra; Luque, Álvaro Fernández, Agüero, Rodríguez Maeso; Villarruel, Barceló.



El árbitro será Juan Pablo Pompei. El pleito será televisado por Fox Sports y transmitido por Radio 2.