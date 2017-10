Central mejoró en el final, pero no pudo con Tigre y sigue abajo

Rosario Central empató ante Tigre 1 a 1, en el cierre de la séptima fecha de la Superliga de primera división, un torneo en el que ninguno de los dos conoce la victoria. Los auriazules, que venían dulces tras la clasificación a semifinales de la Copa Argentina, mostraron una mejor versión en el segundo tiempo, pero eso no le alcanzó para lavar su imagen en este campeonato.



Lo ganaban los de Caruso Lombardi por el tanto de Lucas Menossi a los 15 minutos del primer período, mientras que Marco Ruben estableció la igualdad a los 35 minutos del segundo acto. El goleador centralista cortó una racha negativa de diez encuentros sin gritos (el último había el 14 de mayo ante Newell's).



Pese a la mejoría exhibida de un tiempo al otro, el elenco auriazul no puede sumar de a tres en este campeonato y está anclado en las posiciones finales: marcha vigésimo cuarto con 4 puntos, al igual que su rival de esta noche. La buena: le puso fin a una seguidilla de tres caídas sucesivas. Pero ya acumula doce cotejos sin ganar.



Los goles





El resultado acabó siendo justo, en el marco de un encuentro lleno de errores por ambos lados y muchas ocasiones de gol desperdiciadas. Del lado canalla, atajó Jeremías Ledesma por la lesión de Diego Rodríguez, quien tuvo buenas intervenciones; en el otro arco, Ruben, Zampedri y Camacho también contaron con las suyas.



En el primer tiempo, Tigre jugó mejor con el balón y tuvo las opciones más claras, mientras que la formación de Arroyito exhibió su versión más acertada en el segundo tiempo. Hizo todo hasta para darlo vuelta, pero no le alcanzó.



Más allá de sus llegadas, dentro de un partido con defensas muy permeables, Central sigue sin exhibir una línea de juego identificable y muestra muchos problemas en diferentes fases de juego, como la recuperación de balón. Sólo se sostiene por su andar en la Copa Argentina, donde ya está en semifinales.



El reflejo de lo que se ve en la cancha no se condice con las expectativas generadas en los hinchas y la inversión que la dirigencia hizo para confeccionar el plantel (gastó 8 millones de dólares). La campaña de tres derrotas y cuatro empates luce como muy pobre y el ánimo no está peor sólo porque se mantiene la ilusión en la Copa.