Central no pudo con Central Córdoba en Arroyo Seco

Rosario Central continúa con su preparación de cara al partido del miércoles que viene a las 21.10 ante Independiente, que fuera postergado a fines del año pasado y con el que se reanudará la Superliga.



Este jueves, el Canalla empató sin goles con Central Córdoba en un mini partido amistoso de 35 minutos. En el predio de Arroyo Seco, los auriazules dominaron a su adversario, que milita en la Primera C y dirige Ariel Cuffaro Russo, pero no pudieron convertir.



El dato saliente fue la ausencia de Néstor Ortigoza, que fue preservado tras haber acabado el último entrenamiento con una molestia. En su lugar ingresó Leonardo Gil, mientras que por el lesionado Camacho apareció en cancha Alfonso Parot.



La formación fue: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Maxi González, Leonardo Gil, José Luis Fernández; Fernanso Zampedr, MarcoRuben.



Por su parte, los de Tablada alistaron a: Matías Giroldi; Gerardo Pérez, Damián Ledesma, Alfredo Resler, Cristian Sgotti; Lucas Lazo, Renzo Funes, Diego Migueles, Cristian Sánchez; Cristian Yassogna, Federico Ferrari.



Los auriazules están en el 22º puesto de la Superliga con 13 unidades, mientras que Central Córdoba marcha tercero en la C, a dos puntos de los líderes Defensores Unidos y Midland.



Luego, ganaron los suplentes



En el segundo turno, actuaron dos equipos completamente distintos. Y allí Central se impuso por 1 a 0 con tanto de Germán Herrera tras pase de Diego Becker.



Central salió con Di Fulvio; Da Campo, Nahuel Gómez, Recalde, Elías Gómez; Lioi, Pereyra, López Pissano, Diego Becker; Pablo Becker, Herrera



Los charrúas con: Giroldi; Zaen, Casini, Trejo, Esquivel; Herrera, Bracco, Armoa, Fernández; Delgado, Pereyra.