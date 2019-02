Central no tuvo fútbol para ganarle a Aldosivi y apenas empató de local

Rosario Central y Aldosivi igualaron 0 a 0 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 17 del torneo de primera división. Los canallas fueron más que su adversario y lo buscaron hasta el final, pero no tuvieron ideas para arrimarse con fútbol a Pocrnjic ni estuvieron finos para concretar lo poco que generaron.



Fernando Zampedri fue titular luego de la novela de su frustrado pase a Independiente y los hinchas lo recibieron con aplausos: al momento del anuncio de la formación en la voz del estadio, bajó una ovación desde las tribunas locales.



En general, los auriazules dominaron el encuentro y contaron con chances para marcar, pero no hallaron la manera de vulnerar al golero rival. De todos modos, el Tiburón también tuvo las suyas y Jeremías Ledesma volvió a mostrarse muy seguro cada vez que le tocó intervenir.



Tras un inicio dubitativo, con los marplatenses presionando arriba y generando alguna chance como la que a los 8' tuvo Chávez, que recuperó la pelota ahogando a la defensa y ejecutó un remate externo que pasó cerca del palo derecho, Central tomó las riendas del juego.



Con Allione por el lesionado Aguirre a los diez minutos de partido, la más clara llegó a través de un tiro libre del propio Peluche que a los 20’ pasó cerca del palo derecho del 1. Desde ahí, el dominio fue auriazul.



A los 24’, Gil tiró un centro y Caruzzo de cabeza se la dio aa las manos de Pocrnjic; y a los 27’, Zampedri enfiló hacia el arco por la derecha, pateó y Pocrnjic dio un rebote que no llegó a conectar Riaño. Salvo un tiro de Ozuna, el Tiburón casi no inquietó.





En el complemento, a Central le costó volver a dominar. La visita, sin lucir, le generó un par de ocasiones que hicieron transpirar a su arquero (cabezazo de Miloc y disparo de Chávez), pero desde el cuarto de hora otra vez la pelota fue del local. Y tuvo ocasiones: a los 18', Riaño abrió para Allione, pero éste la tiró afuera; las más nítidas, dos del Toro: a los 21’ y a los 27', ambas de cabeza







En el tramo final, los de Arroyito fueron con más ímpetu pero con menos inteligencia. Y salvo un disparo de Barrera que tapó un defensor tras centro Lovera, Central ya no pudo vulnerar a los bonaerenses. El pitazo final dejó con un sabor amargo a los hinchas, que se ilusionaban con una victoria que mejorara la previa al clásico.



Con el punto, los centralistas quedaron 17º con 19 puntos. En condición de local, venía de dos alegrías seguidas y ya hace cuatro que no cae. Aldosivi, que marcha octavo con 24 unidades, acumula tres cotejos sin caer fuera del Minella. A los del Patón los espera Newell's, el domingo a las 17.10 en el Coloso.