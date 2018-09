Central quiere volver a quedar a tiro de la punta ante Defensa y Justicia

A Rosario Central le toca cerrar la fecha 5 de la Superliga. Esta noche, a partir de las 21, recibe en el Gigante de Arroyito a Defensa y Justicia, con arbitraje de Silvio Trucco. Y con la intención de volver a festejar y quedar otra vez a tiro de la punta, que ostenta Racing con cuatro unidades más.

Es que en la fecha pasada perdió la condición de líder e invicto en el campeonato justamente ante los de Eduardo Coudet, a pesar de que luego de ese tropiezo pudo redimirse con la clasificación a octavos de final de la Copa Argentina ante Talleres por penales.

Sobre el equipo, el capitán Marco Ruben entrenó aparte durante toda la semana por una dolencia física que lo marginó del último cotejo, pero finalmente el cuerpo técnico lo cuenta entre los titulares.

El once canalla: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Alfonso Parot; Federico Carrizo, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil, Washington Camacho; Ruben, Zampedri.

Por su parte, el Halcón llega invicto al pleito y de empatar con Belgrano de local, un partido que mereció ganar claramente. Su técnico, Sebastián Beccacece, no había definido en las horas previas la formación pero esperaba que fuera la misma de hace dos semanas.

En la semana se especuló con la aparición de entrada de Marcelo Larrondo (ingresó muy bien ante el Pirata), pero por cuestiones personales no viajó a Rosario, por lo que Ignacio Huguenet sigue entre los once. Además, el ex Newell's Mauricio Tévez ya está recuperado de su distensión y fue concentrado para este choque.

El partido va transmitido por Radio 2.