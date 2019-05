Central se despide de la Libertadores y Herrera juega su último partido

Rosario Central le dice adiós esta noche a la Copa Libertadores, en la que protagonizó un paso con más pena que gloria. Aún sin ganar y último en el grupo H, recibe a partir de las 19.15 a Libertad de Paraguay (ya consolidado como líder, pase lo que pase hoy) en un cotejo cuyo atractivo principal radica en el retiro de la actividad profesional de Germán Herrera. Finalmente, el delantero sería titular.

Si bien el DT Diego Cocca lo había confirmado en el banco, el presidente del club, Rodolfo Di Pollina, dejó entrever en el programa Zapping Sport, al mediodía en Radio 2, que el Chaqueño jugaría de entrada.

Consultado por el periodista Luis Ricossa sobre si la gente centralista iba a poder ver al ídolo desde el primer minuto, el dirigente respondió: "Va a tener al Chaqueño en cancha seguro, se retira uno de los ídolos más importantes que hemos tenido".

No obstante, aclaró: "Nosotros no formamos el equipo, sólo pedimos siempre a las partes que hagamos el mayor esfuerzo para ponernos de acuerdo. Se sobredimensionó (el tema) y generó un problema de comunicaciónse pero se habló el tema de nuevo y se resolvió todo. Vamos con la idea de vivir una fiesta".

Herrera ha sido protagonista fundamental en la obtención de la última Copa Argentina, con un inolvidable gol de taco a Newell's, y a sus 35 años decidió ponerle fin a una carrera construida en base a sacrificio, respeto y tranquilidad. Aunque esta última pareció perderla esta semana, cuando se enteró que Diego Cocca tenía pensado ponerlo de suplente.

Es que el atacante sabe que el equipo no juega por nada y lo considera una gran chance para salir entre los once, algo que no pudo hacer en la final ante Boca (de la que no participó ni un minuto). Por eso, dijo que le "faltaron el respeto" al no concenderle ese último deseo. Si bien Cocca había dicho que iría al banco, parece que la situación se revirtió.

El inesperado cruce entre Herrera y Cocca.



Cinco cambios

En relación a ese cotejo ante el Xeneize, los cambios serán cinco: Marcelo Ortiz, Gonzalo Bettini, Néstor Ortigoza, Facundo Pereyra y Germán Herrera jugarían por Facundo Almada (no está inscripto para a Copa), Miguel Barbieri (suspendido), Alfonso Parot (problema físico), Rodrigo Villagra y Claudio Riaño (ambas tácticas).

La probable formación canalla es: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz, Nahuel Molina; Joaquín Pereyra, Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil; Maximiliano Lovera, Germán Herrera.

Chamot tuvo un paso fugaz como DT por la primera canalla.



Del otro lado, Libertad viene con la tranquilidad de haber obtenido 12 puntos (cuatro victorias y una derrota), cosecha que ya le permitió asegurar el primer puesto de la zona H. Pero este fin de semana, José Chamot protagonizó un episodio insólito que alteró el estado de paz.

El técnico argentino cometió un error administrativo: puso en cancha cinco extranjeros cuando sólo pueden ser cuatro y así le quitaron los puntos pese a haberle ganado a Sportivo San Lorenzo 4 a 3. "Lo arruiné todo", dijo el ex canalla.

En cuanto al equipo, era probable que Chamot pusiera un once alternativo, con suplentes y juveniles, para resguardar a alguno de sus mejores jugadores para los octavos de final de la Copa.