Central, sin Ortigoza en los próximos dos partidos: no jugará el clásico ante Newell's

Rosario Central ya tiene clara su agenda en este inicio de año: sabe que después de los dos primeros partidos, le tocará visitar a Newell's en el clásico de la ciudad (domingo 10/2 a las 17.10). Y ahora también sabe que no contará con Néstor Ortigoza en los próximos dos encuentros, ante Aldosivi y frente a la Lepra.



Es que el Gordo vio la roja directa en la caída ante Huracán y como aún no pasaron tres meses del último antecedente (fue ante Atlético Tucumán el 9 de noviembre), que es la condición para que no haya reincidencia, le corresponderá una fecha más a la sanción impuesta: de este modo, serán mínimamente dos.



Ortigoza reaccionó mal y no estará ante Aldosivi ni Newell's.





La salida del equipo de Orti provocará casi con seguridad el ingreso de Leonardo Gil, que regresará tras haber perdido la titularidad a manos de Fabián Rinaudo. Se sabe: trascendió que el Colo se quería ir, la dirigencia le puso un freno y esta ventana que se le abre para volver al once definiría su permanencia.



No será el único cambio: además, Diego Becker se desgarró y no estará disponible, por lo que Agustín Allione tiene todos los boletos para ir de entrada ante el Tiburón.

Allione ingresó desde el banco ante el Globo. Ahora sería titular. (Sitio oficial)





Pero no habría que descartar otras variantes, sobre todo en ofensiva: allí, Fernando Zampedri podría reaparecer por Riaño. Y hasta se especula con la chance de que Germán Herrera pueda ser de la partida por el tibio Jarlan Barrera.