Central sufrió su primer tropiezo ante Racing, el nuevo puntero de la Superliga

Rosario Central sufrió su primer revés en la Superliga. Y le salió caro, ya que su verdugo, Racing, no sólo le asestó la derrota y sus dos primeros goles en contra en el certamen, sino que además le arrebató la primera posición en la tabla.



Los tantos del triunfo de la Academia de Avellaneda, que se recuperó de la eliminación de la Libertadores a manos de River, llegaron los dos en el segundo tiempo: Lisandro López a los 4' y Augusto Solari a los 38'.



El Canalla, que hasta el primer gol había repartido el dominio con su rival, no supo trabajar el cotejo en desventaja. Y perdió el norte sobre todo en el aspecto defensivo, uno de los pilares en los que basó su excelente inicio de campeonato.

En el primer acto, Central se mostró intenso, con buena recuperación de balón pero bajo volumen de juego, con algunas deficiencias por la izquierda, aunque su adversario tampoco pudo imponerse.



La más clara la tuvo el local a los 32’ , con Ledesma tapando magistralmente sobre Zaracho. Dos minutos después, Caruzzo salvó el gol de Lisandro López. Central se arrimó con un disparo de Ortigoza tras un pivoteo de Ruben, que atajó sin problemas Arias, y un desborde de Parot que Zampedri no pudo mandar a la red.





