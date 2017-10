Central tuvo el peor arranque: uno menos y derrota parcial

Rosario Central se jugará esta tarde buena parte de su futuro en la temporada. Y sobre todo, Paolo Montero pondrá sobre la mesa nada menos que su continuidad, ya que después de un muy flojo inicio de Superliga, una derrota lo dejará fuera del cargo de entrenador. En cambio, seguir en carrera y meterse en semifinales será una bocanada de aire fresco para seguir en el banco auriazul.



El conjunto centralista aún no ganó en el campeonato de primera división y el DT uruguayo reconoció el mal rendimiento del equipo en las últimas fechas, por lo que todo indica que no continuará con el buzo de DT si no consigue avanzar en el certamen o no recibe una respuesta positiva de sus dirigidos.



El conductor canalla hará cinco modificaciones en relación al once titular que perdió 3-1 ante Argentinos Juniors: Fernando Tobio por Santiago Romero, Alfonso Parot por Elías Gómez, Joaquín Pereyra por Gustavo Colman, Federico Carrizo por Leonardo Gil (suspendido) y Germán Herrera por Fernando Zampedri.



Por su parte, Godoy Cruz llegó a esta instancia después de derrotar a Santamarina de Tandil (3-0), Newell’s Old Boys (2-1) y Banfield (2-1). Tuvo un comienzo irregular en la Superliga, con dos derrotas y una caída, pero ahora logró hilvanar una buena racha, con victorias como local sobre Independiente (1-0) y Gimnasia y Esgrima La Plata (3-0) y empate sin goles con Newell’s, en Rosario.



El técnico del elenco mendocino, el uruguayo Mauricio Larriera, repetirá el mismo once inicial que viene de ganarle al Lobo platense.



El cotejo se disputará en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto de Córdoba, desde las 18, con Ariel Penel como árbitro, transmisión de Radi 2 y televisación de TyC Sports.



El equipo que resulte ganador de este cruce se enfrentará en semifinales con el vencedor del duelo entre Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield, que jugarán mañana en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.