Central tuvo una mala noche, cayó ante Defensa y se alejó de la punta

Rosario Central no pudo volver a sonreír. Este lunes por la noche, acumuló su segundo tropiezo al hilo al caer por 1 a 0 ante Defensa y Justicia, adversario que se impuso con gol de Lisandro Martínez a los 29 minutos del segundo tiempo.



El elenco de Bauza no tuvo una buena noche, no halló el modo de manejar el trámite y sufrió por una distracción defensiva que Lisandro Martínez facturó casi en la media hora del complemento. Central ya había perdido por lesión a Óscar Cabezas, por lo que debutó Miguel Barbieri.



Fue un pleito de muy bajo vuelo futbolístico y la visita terminó siendo el "menos malo" de los dos. La Academia tuvo su peor actuación en el torneo: casi no inquietó a Unsain, salvo algunos arrebatos en el segundo tiempo. NI siquiera estuvo fino a la hora de manejar la pelota detenida.



En el sector defensivo, sufrió sobre todo por la banda izquierda. Justamente desde donde provino el gol: lo de Beccacece manejaron pacientemente la pelota hasta que Ciro Rius envió un centro pasado que Jeremías Ledesma mandó equivocadamente hacia la posición de Martínez, que la metió ayudado por el palo.



Si ya le había costado enhebrar alguna jugada, tras el gol Central se sumergió en sus nervios y no pudo encontrar el pulso justo para vulnerar a su oponente. El único destacable de la noche fue Ortigoza, pero su criterio para iniciar las jugadas se dio de frente contra el flojo nivel de sus compañeros.



Con esta derrota, los de Arroyito quedaron a cuatro puntos de Racing y acabó la fecha en la octava posición. Su verdugo lo alcanzó con 9 unidades, pero se puso quinto por goles. Y sigue invicto: dos victorias fuera de casa (la de hoy y ante Independiente) y tres empates.



Central volverá a jugar el próximo domingo a las 13.15 ante Gimnasia de La Plata,