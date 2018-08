Central va por la tercera victoria al hilo ante San Martín de Tucumán

Rosario Central irá por la tercera victoria al hilo. Esta tarde, a partir de las 17.45 en el Gigante de Arroyito, el conjunto de Edgardo Bauza recibirá a San Martín de Tucumán, en partido válido por la tercera fecha de la Superliga de primera división. Arbitrará Ariel Penel y transmitirá Radio 2.

El Canalla viene de obtener dos triunfos seguidos que lo dejaron, a inicios de esta fecha, como único líder del campeonato. Con el Patón en el banco, derrotó a Banfield en casa y a Talleres en Córdoba, sin mostrar tantas luces futbolísticas pero con solidez y contundencia.

Como era de esperar, el entrenador confirmó el mismo once inicial. “El equipo viene siendo ordenado, no veo razones para cambiar”, fundamentó en conferencia de prensa. Además, vaticinó que el rival “de entrada nos va a esperar” y deseó “que el empuje de la gente no nos desordene”.

La alineación, entonces, será: Ledesma; Bettini, Caruzzo, Cabezas, Parot; Carrizo, Gil, Ortigoza, Camacho; Ruben, Zampedri.

Por su parte, San Martín viene de empatar con Unión en su debut en esta nueva etapa en primera división, ya que el partidod e la fecha 1 ante Independiente fue postergado por el viaje del Rojo a Japón. Y su DT, Rubén Darío Forestello, haría dos variantes.

Si bien el entrenador no lo confirmó, Emiliano Purita y Fabián Espíndola debutarán como titulares en lugar de Julián Vitale y Gonzalo Rodríguez.

El esquema 4-1-4-1 no se modificará una fija. Y “Yagui” trajo 19 futbolistas a la ciudad: Purita y Espíndola, quienes no estuvieron en el primer juego, se suman a los jugadores convocados para el juego contra Unión. En tanto, Luciano Pons se quedará afuera de los citados para este duelo.