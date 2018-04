Central visita el Monumental, en un duelo clave para su objetivo copero

Rosario Central afrontará esta tarde, desde las 17.45, la dura misión de visitar el Monumental. Por la fecha 23 de la Superliga, el conjunto de Leo Fernández se las verá con River en un duelo clave en sus aspiraciones de meterse en puestos de Copa Sudamericana.

Es que ambos están ubicados en zona de fuego: hoy, el Millo está metido dentro de la nómina que jugará torneos Conmebol, pero el auriazul tiene apenas una unidad menos. Y estos tres puntos serán fundamentales de cara al futuro.

Tras el empate con San Pablo, el entrenador Leo Fernández aguardó la respuesta física de sus dirigidos para confirmar el equipo. Tras el esfuerzo del jueves, le hará finalmente cinco cambios a la alineación.



Ingresan: Ferrari, Martínez, Joaquín Pereyra, José Luis Fernández y Lioi en lugar de Nahuel Gómez, Maxi González, Carrizo, Joel López Pissano y Ruben. El jugador que acompañará a Zampedri en ofensiva será Lovera, que por la Copa actuó como volante.

El jugador que sigue afuera es Leonardo Gil, quien se repone de un edema en el isquiotibial derecho que ya lo sacó de los últimos tres partidos. Y Néstor Ortigoza ultima detalles para volver a estar disponible.



Central no gana en la casa del Millo desde el 31 de agosto de 1997: bajo la dirección técnica de Miguel Angel Russo, los de Arroyito se impusieron por 3 a 1 (dos goles de Rubén Da Silva y uno de Horacio Carbonari).

Por su parte, River tiene el dilema de no descuidar su clasificación a la copa del año que viene, pero no arrancó derecho la actual Libertadores: los dos epates iniciales lo complicaron. Por eso Gallardo guardará titulares para jugar entre semana con Emelec.



Uno de los que iba a tener su chance es el juvenil Exequiel Palacios (por Leonardo Ponzio), pero el juvenil debió ser desafectado a última hora del sábado por un fuerte síndrome gripal. Su lugar podría ser ocupado por Juan Fernando Quintero, que padece un cuadro similar pero aún no fue descartado, o por Ignacio Fernández.



Las otras variantes serán la vuelta de Luciano Lollo, en reemplazo de Javier Pinola; el ingreso de Camilo Mayada por Gonzalo Montiel y el de Lucas Martínez Quarta por Jonathan Maidana. Además, en la mitad de cancha serán titulares Bruno Zuculini y Enzo Pérez.

Así, el once formará con: Franco Armani; Mayada, Lollo, Martínez Quarta, Marcelo Saracchi; Gonzalo Martínez, Quintero o Fernández, Zuculini, Pérez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.