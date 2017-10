Central volvió a jugar mal, cayó en San Juan y no levanta en Superliga

Rosario Central no pudo sostener el envió anímico de la clasificación ante Boca ni traducirlo en una evolución futbolística. Este domingo, por la quinta fecha de la Superliga, cayó por 3 a 1 ante San Martín en San Juan y sigue sin conocer la victoria en el certamen de primera división.



Los canallas triunfaban gracias al gol de Fernando Zampedri, de cabeza, a los 44 minutos del primer tiempo. Pero Alfonso Parot vio la doble amarilla a las 13' del complemento y a continuación, llegaron los goles de Agüero y Barceló (17' y 19'). A los 26', se fue expulsado Fernando Tobio y a los 43', Luis Ardente sentenció la historia de penal.

El conjunto de Paolo Montero no supo administrar la ventaja que había obtenido sobre el final de un primer tiempo chato y parejo gracias a una buena ejecución de un tiro libre de Gil que el entrerriano Zampedri mandó al gol con un testazo. Habiendo hecho poco, con una pose muy conservadora, le alcanzó para irse al vestuario ganando por la mínima.



A poco de comenzado el complemento, Alfonso Parot se fue a las duchas por doble amarilla. Y casi no tuvo tiempo de acomodarse, porque en dos minutos San Martín se lo dio vuelta: primero empató Agüero de cabeza (pareció pegar en la espalda de Martínez) y luego Barceló colocó el 2-1 con otro cabezazo dentro del área. De repente, pasó a perderlo y a quedar diez contra once.



Pudo empatarlo Central con una aparición de Carrizo (entró por Herrera), pero su cabezazo al centro de Gil dio en el palo. Y a los 26', Tobio vio la segunda roja por una patada de karate cerca del área. Ya con nueve jugadores, se le hizo muy difícil ganar la tenencia del balón y arrimarse con peligro.



Como se preveía, quedó muy abierto para la réplica del local y Barceló, con su velocidad, provocó el penal que cometió Rodríguez. El arquero Luis Ardente tomó la ejecución y lo transformó en el tercero. Tras ese grito verdinegro, la historia se acabó.



Central tiene apenas tres puntos en el campeonato, acumula dos caídas en fila y ya hace diez partidos que no gana en el torneo local. Los de Gorosito cortaron con una racha de tres sin éxitos (empate 0-0 con Racing y derrotas anteriores consecutivas ante River y Belgrano). Sólo le habían ganado en la fecha inicial a Patronato.