Central y Colón, frente a frente por Paolo Montero

Rosario Central tiene subrayado el nombre de Paolo Montero en su lista de posibles entrenadores del primer equipo. Claro que hay un dato imposible de soslayar: el uruguayo es el actual técnico de Colón de Santa Fe, a cuya dirigencia no le hace ninguna gracia saber que el Canalla quiere arrebatárselo.



"Un colaborador de Montero nos dijo que desconocían la información de Rosario Central. No podemos guiarnos con trascendidos porque nosotros no nos manejamos con éso. Este cuerpo técnico es muy capacitado y creemos que lo son. Nos prometieron estar codo a codo para salir de esta situación”, le dijo el presidente rojinegro, José Vignatti, a una radio de la capital provincial.



Lo cierto es que el representante del conductor uruguayo, Daniel Luzzi, ya le comunicó del interés canalla a la cúpula de la dirigencia santafesina, que intentó comunicarse directamente con Montero (de vacaciones en Italia) y no lo pudo lograr. Algo que les generó incertidumbre y malestar.



“Antes del viaje a Buenos Aires nos reunimos con Montero por la pretemporada donde estuvimos de acuerdo en absolutamente todo. Nos teníamos que reunir el lunes pero por un problemita no pudimos hacerlo y no nos pudimos comunicar más. Más que incertidumbre, es que se van perdiendo días. Estamos a la expectativa, ya que el técnico nos dijo que cuando empiece la pretemporada quería tener finalizados los refuerzos”, añadió Vignatti.



En caso de que el Canalla y Montero se pongan de acuerdo y el oriental decida dar el portazo, Central deberá resarcir económicamente a Colón ya que el contrato no tienen cláusula de rescisión y debería, lisa y llanamente, romperse. Pero en la capital provincial no pierden la esperanza de mantenerlo.



“No tengo dudas con Montero, hablamos con un colaborador para seguir trabajando. Siempre soy positivo y optimista en mi pensamiento: para pensar en negativo hay tiempo, siempre hay que pensar en positivo”, recalcó Vignatti.