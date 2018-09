Central y Gimnasia repartieron puntos, en un partido de bajo vuelo

Rosario Central y Gimnasia de La Plata empataron 1 a 1 en el Bosque, por la sexta fecha de la Superliga de primera división. Fue un partido de bajo vuelo futbolístico, con una floja imagen de la escuadra centralista, que al menos pudo cortar la racha de dos caídas consecutivas.



Los auriazules quedaron masticando bronca por el penal que Espinoza sancionó en el inicio del segundo tiempo, que le sirvió a Santiago Silva para empardar las acciones. El árbitro vio una fa

lta inexistente de Caruzzo sobre el propio uruguayo, que canjeó por gol desde los doce pasos.



Central ganaba desde los 36 minutos del primer acto merced a un excelente tiro libre de Leonardo Gil, que dejó sin posibilidades al arquero Arias con un soberbio disparo por encima de la barrera, tras una falta que a él mismo le cometió Oreja.





REPARTIERON PUNTOS EN EL BOSQUE#SuperligaxFOX | Gimnasia como local arrancó abajo, pudo igualarlo al comienzo del complemento pero no pudo ganar ante Rosario Central. pic.twitter.com/punYxyketA — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 23 de septiembre de 2018





En líneas generales, Central volvió a jugar mal. El cambio de nombre en el sector derecho del mediocampo, con Lioi por Carrizo, no le dio al equipo la fluidez perdida. No hubo llegadas por las bandas y Zampedri-Ruben volvieron a quedar atrapados entre los defensores. El equipo lució fracturado y no hubo gestación tras la salida de Ortigoza.



Hasta el gol, la Academia había hecho poco y nada. Casi no había pateado al arco y sólo se había arrimado con un cabezazo. Y encima pudo disfrutar poco la ventaja, porque a los 25 segundos del segundo acto Espinoza inventó el penal y todo volvió a ponerse como al principio.



En el complemento, con Lovera jugando de volante ofensivo en lugar de Zampedri, el equipo ganó en peligrosidad por la banda izquierda, pero no hubo mejora significativa. Y se quedó en buenas intenciones. Los ingresados Arismendi y Fernández, que sustituyeron a Camacho y Ortigoza, tampoco entregaron la solución.



Gimnasia tampoco brilló. Rinaudo fue el más claro, pero el Lobo tampoco halló la llave para vulnerar a la defensa y poner en aprietos a Ledesma. Finalmente, el reparto de puntos terminó siendo el más justo de los resultados.



Central se quedó con 10 puntos sobre 18 en juego y acumula dos partidos sin victorias fuera del Gigante. El Lobo, con 8 puntos, lleva tres partidos invicto, pero hace dos que no gana como local.